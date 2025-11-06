Louvre Müzesi'nin Güvenliği Yetersiz: Sayıştay Raporu Açıklandı

Fransa'daki Sayıştay tarafından bugün yayınlanan raporda, Louvre Müzesi'nin 10 yıl önce bir güvenlik denetimi başlattığı ve buna göre 2024 yılı itibariyle müzenin odalarının yalnızca yüzde 39'unda kamera bulunduğu, müzenin yeterince izlenmediği ve krizlere karşı hazırlıklı olmadığı ortaya çıktı.

Fransa'da bulunan yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen soygunun ardından müzelerin güvenlik yöntemleri çeşitli soru işaretlerini beraberinde getirdi. Müzenin eserlerini koruma konusundaki itibarı, soyguncuların 102 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalarak kaçtığı soygunla lekelendi ve dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinin eksikliklerine yönelik tartışmalar başlattı. Yetkililer, güvenliğin yeterli olmadığını kabul ederken Louvre Müzesi'nin 10 yıl önce bir güvenlik denetimi başlattığı ortaya çıktı. Sayıştay tarafından yayınlanan raporun bazı bölümleri, soygundan birkaç gün sonra medyaya sızmıştı. Bugün yayınlanan raporda ise, Louvre Müzesi'nin güvenliği için sunulan önerilerin ise 2032 yılına kadar tamamlanmayacağı kaydedildi. 2024 yılı itibariyle müzenin odalarının yalnızca yüzde 39'unda kamera bulunduğu kaydedilen raporda, 2015 yılında başlatılan denetimin müzenin yeterince izlenmediğini ve krizlere karşı hazırlıklı olmadığını ortaya koyduğu belirtildi. Raporda, "Projenin tamamlanması birkaç yıl sürecek ve müzeye göre 2032 yılına kadar bitirilmesi beklenmiyor" denildi.

Raporda, 10 öneri sunuldu

Sanat eserleri satın almak ve pandemi sonrası projelerin yeniden başlatılması için yapılan aşırı harcamalara da dikkat çekilen raporda, verimsizlikler ve bilet sahtekarlığından kaynaklanan gelir kayıplarının da müzenin bozulan altyapısını düzeltememesine neden olduğu vurguladı. Bu yıl duyurulan kalkınma girişimlerinin teknik ya da mali fizibilite çalışmalarına dayanmadığı ve personel ihtiyacının dikkate alınmadığı aktarılan raporda, müze tarafından satın alımların sayısının düşürülmesini, bilet fiyatlarının arttırılmasını ve dijital altyapı ile yönetim yenilenmesini de içeren 10 öneri sunulduğu belirtildi. Raporda, denetçinin bilgi sistemlerine yapılan yatırımların kronik olarak yetersiz kalması karşısında Louvre gibi büyük bir müze için gelişmemiş kalan iç kontrol fonksiyonlarını mutlaka güçlendirmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi. - PARİS