LÖSEV Nevşehir'de aileleri sevindirdi - Haberler

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LÖSEV Nevşehir'de aileleri sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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LÖSEV Nevşehir'de aileleri sevindirdi

Nevşehir'de LÖSEV tarafından verilen et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor.

Nevşehir'de LÖSEV tarafından verilen et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor.

Hastalar vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da LÖSEV Et Kart ile büyük marketlerden, hijyenik koşullarda, kaliteli et ve et ürünlerine ulaşıyor. Nevşehir'de yapılan et ve et ürünleri dağıtımında LÖSEV 'e kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri sunuldu. Hasta ve aileleri "LÖSEV sayesinde ne salgın, ne yoksulluk ne de hastalık belimizi bükemedi. Sofraya ne koyacağım diye hiç düşünmedim. LÖSEV 'e bağış yapan hayırseverlere biz de hayır dualarımızı sunuyoruz, Allah bağışlarını kabul etsin, Allah razı olsun" dedi.

"Her kurban lösemili çocuklara can"

LÖSEV'e kayıtlı hasta ailelerin yüzde 87'si asgari ücret ve altında gelire sahip, kırmızı et almakta zorlanan aileler. Kanser hastası yetişkinlerde de ekonomik yoksunluğun çok kritik seviyede olduğunu tespit eden LÖSEV, Kurban Bayramı döneminde aldığı vekaleten kurban bağışları ve yıl içinde yapılan adak bağışlarını hem çocuk hem yetişkin tüm kayıtlı hastalarına ulaştırmaya kararlı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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