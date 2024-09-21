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LÖSEV'den Dünya Temizlik Günü'nde Farkındalık Etkinliği

LÖSEV'den Dünya Temizlik Günü'nde Farkındalık Etkinliği
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LÖSEV, Dünya Temizlik Günü kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Kayseri ve Eskişehir'de çöp toplama etkinliği düzenleyerek çevre bilincine dikkat çekti. Etkinlik, gönüllülerle birlikte gerçekleştirildi ve temiz bir çevre için önemli mesajlar verildi.

Dünya Temizlik Günü kapsamında farkındalık oluşturmak adına harekete geçen LÖSEV, gönüllüleriyle birlikte çöp toplama etkinliğinde bir araya geldi. Farkındalık etkinliği, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Kayseri ve Eskişehir'de eş zamanlı gerçekleşti.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar ve aileleri için sağlık ve eğitim faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de hız kesmeden devam ediyor. Dünya Temizlik Günü kapsamında farkındalık oluşturmak adına harekete geçen LÖSEV, Ankara merkez olmak üzere irtibat ofislerinin bulunduğu İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Kayseri, Eskişehir illerinde bir araya geldi. LÖSEV yetkilileri ve gönüllüleriyle birlikte eş zamanlı olarak yapılan çöp toplama etkinliği ile daha temiz bir çevrede yaşamanın mümkün olduğunu vurgulandı. Etkinlikte, sağlıklı bir yaşam için temiz bir çevre çağrısı yapan LÖSEV yetkilileri, gönüllüleriyle ekip çalışması kapsamında bir temizlik yaparak çevrelerine katkı ve çevre bilincini aşılarken aynı zamanda vakfın gönüllü çalışmaları ve etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.

LÖSEV'in organizasyonu ile Kayseri Alparslan parkında bir araya gelen gönüllüler, hep birlikte çöp toplarken daha yaşanabilir bir çevre için yapılabileceklere dikkat çekti. LÖSEV yetkilileri etkinlikte yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Çağımızın önemli sorunlarından olan hava, su ve toprak kirliliğinde şehirlerdeki kirliliğin artışı önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda bu kirlilik çeşitleri insan sağlığını tehdit ederken kanserin de artışına sebep oluyor. İşte bu sebeple LÖSEV olarak bu anlamlı günde biz de üzerimize düşen sorumluluğu alarak gönüllülerimizle birlikte sahada olmak ve bu soruna dikkat çekmek istedik. Çevremiz için çok verimli bir etkinlikti. Katılım sağlayan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. " - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir İstanbul Antalya kayseri Ankara Bursa Adana İzmir Dünya

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