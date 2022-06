LÖSEV'den Bitlisli ailelere yardım

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından "Mutlu Et" projesi çerçevesinde Bitlis'te yaşayan kanser hastası çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelerine et yardımı yapıldı.

LÖSEV, "Mutlu Et" projesi çerçevesinde Kurban Bayramı'nda yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor. Tüm ülkede olduğu gibi Bitlis'te de yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdüren LÖSEV, 12 ay boyunca tüm ülkede yüz bin aileye et yardımında bulunacağını duyurdu.

LÖSEV'in yardımlarından dolayı hasta ve ailelerinin yaptıkları açıklamada, "LÖSEV sayesinde ne salgın, ne yoksulluk ne de hastalık belimizi bükemedi. Sofraya ne koyacağım diye hiç düşünmedim. LÖSEV'e bağış yapan hayırseverlere biz de hayır dualarımızı sunuyoruz, Allah bağışlarını kabul etsin" dedi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel