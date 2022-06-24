LÖSEV'den Bitlisli ailelere yardım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

LÖSEV'den Bitlisli ailelere yardım

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
LÖSEV'den Bitlisli ailelere yardım

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından "Mutlu Et" projesi çerçevesinde Bitlis'te yaşayan kanser hastası çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelerine et yardımı yapıldı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından "Mutlu Et" projesi çerçevesinde Bitlis'te yaşayan kanser hastası çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelerine et yardımı yapıldı.

LÖSEV, "Mutlu Et" projesi çerçevesinde Kurban Bayramı'nda yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor. Tüm ülkede olduğu gibi Bitlis'te de yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdüren LÖSEV, 12 ay boyunca tüm ülkede yüz bin aileye et yardımında bulunacağını duyurdu.

LÖSEV'in yardımlarından dolayı hasta ve ailelerinin yaptıkları açıklamada, "LÖSEV sayesinde ne salgın, ne yoksulluk ne de hastalık belimizi bükemedi. Sofraya ne koyacağım diye hiç düşünmedim. LÖSEV'e bağış yapan hayırseverlere biz de hayır dualarımızı sunuyoruz, Allah bağışlarını kabul etsin" dedi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Bitlis Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title