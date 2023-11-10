Lösemiliye dikkat çekmek isteyen 250 öğrenciden kalpli koreografi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki 250 kişilik öğrenci grubu, lösemiliye dikkat çekmek için kalp koreografisi oluşturdu.

Şehit Mehmet Ali Erçetin Ortaokulu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi. Okuldaki 250 kişilik öğrenci grubu, okul bahçesinde toplanarak ellerindeki turuncu balonlarla 'LÖSEV ve kalp' koreografisi oluşturdu.

Okul Müdürü Tarık Çetinkaya, lösemili çocuklara dikkat çekmek için farkındalık yaptıklarını söyledi.

Senem Zengin isimli öğretmen ise Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemili öğrencileri için bir etkinlik yaptıklarını ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.