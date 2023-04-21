Londra'da bayram namazı 3 kez kılındı
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İngiltere'deki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için başkent Londra'daki Aziziye Camii'ne akın etti.
İngiltere'deki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için başkent Londra'daki Aziziye Camii'ne akın etti. Bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 kez kılındı.
İngiltere'deki Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Başkent Londra'da çok sayıda Müslümanın yaşadığı Stoke Newington bölgesindeki Aziziye Camii'nde bayram namazı eda edildi. Bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 kez kılındı. Müslümanlar, namazın kılınmasının ardından birbiriyle bayramlaştı. - LONDRA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel