Londra'da bayram namazı 3 kez kılındı

İngiltere'deki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için başkent Londra'daki Aziziye Camii'ne akın etti.

İngiltere'deki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için başkent Londra'daki Aziziye Camii'ne akın etti. Bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 kez kılındı.

İngiltere'deki Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Başkent Londra'da çok sayıda Müslümanın yaşadığı Stoke Newington bölgesindeki Aziziye Camii'nde bayram namazı eda edildi. Bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 kez kılındı. Müslümanlar, namazın kılınmasının ardından birbiriyle bayramlaştı. - LONDRA