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Lokman Yıldız, Hastane Önünde 7 Yıldır Çorba Dağıtıyor

Lokman Yıldız, Hastane Önünde 7 Yıldır Çorba Dağıtıyor
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Konya'da 62 yaşındaki Lokman Yıldız, eşiyle birlikte hastane önlerinde ücretsiz çorba dağıtarak hayır işlerine 7 yıldır devam ediyor. Ameliyat sonrası hayır işleri yapma kararı alan Yıldız, vatandaşlardan olumlu tepkiler alarak bu geleneği sürdürüyor.

Konya'da yaşayan Lokman Yıldız, eşiyle beraber yaptığı yaklaşık 200 kişilik çorbayı 7 yıldır haftanın 3 günü hastane önlerine giderek vatandaşlara ikram edip hayır duası alıyor.

Konya'da geçirdiği bağırsak ameliyatlarından sonra esnaflıktan emekli olan 62 yaşındaki Lokman Yıldız, 7 yıl önce hayır işleri yapmak istedi. Yazın soğuk limonata, kışın ise çorba dağıtan Lokman Yıldız, olumlu tepkileri görünce 'bedava iş yapılmaz' denilmesine rağmen hayır işlerine devam etti. Sabah erkenden kalkarak eşiyle birlikte çorba hazırlayan ve termosa dolduran Lokman Yıldız, hafif ticari aracı ile hastane önlerine giderek yanında ekmekle birlikte vatandaşlara dua karşılığı bardak bardak çorba dağıtıyor.

"İnsanların duasını almaya çalışıyorum, tek amacım bu"

Geçirdiği ameliyatlar sonrası kendini hayır işlerine veren Lokman Yıldız, "Ben çok büyük ameliyat geçirdim. 3 sefer bağırsak rahatsızlığımdan dolayı operasyon geçirdim. 'Yarabbim beni bu dertten kurtar, emekli olunca sana çok hizmet edeceğim' dedim. O amaçla başladım bu işe. Şu anda 62 yaşındayım. Devam edeceğim söz verdim, ömrüm olduğunca devam edeceğim. Emekli olduktan bir sene sonra limonata ile başladım. Vatandaşlardan güzel tepki aldım. Beğenilmesi üzerine Allah nasip ederse çorba yapıp dağıtacağım dedim. Daha sonra işte hedeflediğim gibi çorba ekmeğe başladım. 7 sene oldu, yılbaşında 8 olacak. İnsanların duasını almaya çalışıyorum, tek amacım bu, başka bir amacım yok" dedi.

"Vatandaşlarımızın yüzde 90'ı güzel tepki veriyor"

Hayır işinde en büyük destekçisinin eşi olduğunu anlatan Yıldız, "Vatandaşlarımızın yüzde 90'ı güzel tepki veriyor. Bir kişi çıkıyor ama bir kasa elmanın içinde birkaç tane çürük çıkar. Birisi geliyor niye dağıtıyorsun bırak diyor. Bazı kesim ise Allah razı olsun diyor, bu bana yeterli. Ayakta olduğum sürece devam edeceğim. Ben eşimle beraber yapıyorum, o olmasa zaten yapamam. O bana malzemeleri söyler ben alırım. O da sağolsun çorbayı yapıyor. Arabaya birlikte yükleriz, o evde kalır, ben gelirim dağıtırım bu şekilde. En büyük destekçim de eşim" şeklinde konuştu.

Çorba içen Nevzat Baran, "Sağolsun burada güzel bir uygulama. Hastaneden çıkanların başında bir sürü telaş var. Çıkanlar buraya gelip nefes alıp çorbasını içiyor. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Hastaneden çıktıktan sonra çorba içmeye gelen Nurettin Yılmaz, "Ben uzun süredir hastaneye tedavi için gelip gidiyorum. Bazen çay, bazen çorba bazen başka şeyler ikram ediyor ve malumunuz yazıda yazdığı gibi 'yiyin için Allah razı olsun' deyin, kendisinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Şehir dışından hastaneye gelen Yasemin Özkaymak ise "Ben Niğde'den geldim. Hastaneye tedavi olması için çocuğu getirdik. Hastaneden çıkıp dolaştığım sırada amcanın çorba dağıttığını gördüm. Bir sıcak çorbasını içeyim dedim, çok iyi geldi sağ olsunlar" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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