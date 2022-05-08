Liseliler yarışacak, Hakalmaz söyleyecek

Talas Belediyesi'nin gerçekleştireceği organizasyon ile Mili Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması'nın finali yapılacak.

Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Orhan Hakalmaz'ın da sahne alacağı gecede, yarışmaya katılan liseli gençler yeteneklerini sergileyecek. Sanatçı Hakalmaz'ın sevilen türkülerini seslendireceği organizasyonda, türküye gönül vermiş liseli gençler zirve için yarışacak.

11 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenecek yarışma finali ve konser, Talas Belediyesi'nin tüm organizasyonlarında olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel