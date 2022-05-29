Liseli öğrencilerden anlamlı tiyatro gösterisi - Haberler

Liseli öğrencilerden anlamlı tiyatro gösterisi

Tiyatro oyunundan elde ettikleri geliri TEV'e bağışlıyorlar

Çağfen Koleji Edebiyat Öğretmeni Selmin Turhan:

"TEV Gönüllüleri Kulübü ve Türkiye'de ilk kez bizim lisemizde gerçekleşti"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Çağfen Koleji'nde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanıp sergilenen "Ah Şu Gençler" adlı tiyatro oyunundan elde edilen gelirler, Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanıyor.

Türkiye'de ilk kez Çağfen Koleji'nde kurulan TEV Gönüllüleri Kulübü, hazırladığı tiyatro projesiyle dikkat çekiyor. Kulüpteki öğrenciler tarafından sergilenen "Ah Şu Gençler" adlı tiyatro oyunu Eskişehirli tiyatro severlerin beğenisine sunuldu. Projenin bilet satışından elde edilen gelir ise TEV'e bağışlanıyor. İzleyiciler tarafından beğeniyle takip edilen oyunun önümüzdeki süreçte farklı sahnelerde de yer alması bekleniyor.

"Bütün her şey öğrenciler tarafından karşılandı"

Hazırlanan tiyatro projesi hakkında bilgi veren okulun TEV Gönüllüleri Kulüp Başkanı Ecenaz Kutlu, "Biz bir tiyatro projesi yapıyoruz. Bu tiyatro TEV için toplanan bir proje. Tiyatronun amacı, gençlerin sıkılıp kendi aralarında bir tiyatro başlatması. Müzikal ve komediyle birlikte bir tiyatro ayarladık. Bütün her şey öğrenciler tarafından karşılandı.

TEV için yapılan bilet satışlarını arkadaşlar ayarladı" dedi.

"Bu sene kulüp olarak da TEV adını aldık"

Okulları bünyesinde bulunan kulübün Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıdığını belirten Edebiyat Öğretmeni Selmin Turhan ise, "Kulübümüz, TEV Gönüllüleri Kulübü ve Türkiye'de ilk kez bizim lisemizde gerçekleşti. Daha önceki yıllarda bütün tiyatrolarımızı TEV bursiyerleri için gerçekleştiriyorduk. Bu sene kulüp olarak da TEV adını aldık.

Bundan da gurur duyuyoruz. Oyunumuzun adı, 'Ah Şu Gençler.' Çocukların bütün yeteneklerini ortaya koymalarını

istediğim için hem komedi hem de müzikal bir oyun hazırladık. Sesi çok güzel olan öğrencilerimiz var. Onları da değerlendirmek için" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel