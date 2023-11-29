Liseli gençlere projeler anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri liseleri gezerek gençlere yapmış oldukları sportif ve kültürel etkinlikleri anlatıyorlar.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü gençlik Merkezleri yaptıkları aktiviteleri hem liseli gençlere anlatıyor hem de onları bu etkinliklere dahil ediyorlar. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesine giden gönüllü gençler Gençlik Merkezlerinde yapmış oldukları sosyal ve kültürel faaliyetlerle projeleri anlatıyorlar. Projelere kayıtsız kalmayan gençlerde kendilerine en yakın gençlik merkezi giderek sosyalleşiyorlar. - DÜZCE