- Liseler arası futbol turnuvasında tekmeli-yumruklu kavga

GİRESUN - Ordu'da, liseler arası futbol turnuvasında öğrenciler, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. O anlar ise taraftarlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Giresun Spor Lisesi Erkek Futbol takımının Ordu'da, Diyarbakır Spor Lisesi'ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sonunda tekmeli, yumruklu kavga çıktı. Türkiye Yarı Final maçlarında Giresun Spor Lisesi Takımı, Ordu'da Diyarbakır Spor Lisesi ile karşılaştı. Giresun Spor Lisesi Futbol Takımı, Diyarbakır Spor Lisesi'ni 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonunda Diyarbakır Spor Lisesi oyuncuları ile Giresun Spor Lisesi Takımı arasında arbede yaşandı. Taraftarların cep telefonuna yansıyan görüntülerinde ise tribünlerden sahaya atlayan Diyarbakır Spor Lisesi taraftarı bir kişinin de Giresun Spor Lisesi Takımının oyuncularına tekme ve yumrukla saldırdığı görülüyor.

Karşılaşma sonunda ise Giresun Spor Lisesi Takımından 3, Diyarbakır Spor Lisesi'nden ise 9 futbolcunun cezalı duruma düştüğü öğrenildi.