Lise ve üniversite öğrencilerinden Cemil Meriç'e ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lise ve üniversite öğrencilerinden Cemil Meriç'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Lise ve üniversite öğrencilerinden Cemil Meriç'e ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 17-35 yaş arası özel bireylere eğitim verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, lise ve üniversite öğrencilerini misafir etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 17-35 yaş arası özel bireylere eğitim verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, lise ve üniversite öğrencilerini misafir etti.

Özel gereksinimli bireyler, kendilerini ziyarette eden lise ve üniversite öğrencileriyle yapılan etkinlikte kaynaşma sağlayarak sosyalleşme imkanı buldu. Misafir öğrenciler, özel gereksinimli bireyler ile seramikten kalemlikler yaptı. Ardından misafir öğrenciler, özel gereksinimli bireyler ile yiyecek atölyesinde simit poğaça ve fındıklı kurabiye yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Karşılıklı sohbet ve gözlem ortamının yanı sıra her iki grubun öğrencileri de kaynaşmış fırsatı buldu. Lise ve üniversite öğrencileri etkinlikten memnun kaldıklarını, kendilerine çok şey kattığını belirtti. Özel bireyler ise ziyaretten dolayı büyük mutluluk yaşadı. - KOCAELİ

Lise ve üniversite öğrencilerinden Cemil Meriç'e ziyaret

Lise ve üniversite öğrencilerinden Cemil Meriç'e ziyaret

Lise ve üniversite öğrencilerinden Cemil Meriç'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cemil Meriç, Üniversite, Misafir, Lise, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title