Lise Önünde Öğretmen ve Kurye Arasında Kavga

Lise Önünde Öğretmen ve Kurye Arasında Kavga
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir liseye paket servis getiren kurye ile öğretmen arasında yol verme tartışması kavga ile sonuçlandı. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

Lise önünde öğretmen ve kurye kavgası

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Okul müdürü öğrencileri bıraktı gazetecilerle uğraştı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde öğle arasında bir liseye paket servis getiren kurye ile o esnada okuldan aracıyla çıkmaya çalışan öğretmen arasında yol verme kavgası çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda 1 kişi gözaltına alınırken, okul müdürü olduğunu iddia eden bir kişi ise öğrencileri olay yerinden uzaklaştırmak yerine basın mensuplarıyla uğraştı.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Kültür Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle arasında öğrencilerin siparişlerini okula getiren bir kurye ile o esnada okuldan aracıyla çıkmak isteyen öğretmen arasında yol verme kavgası çıktı. İddiaya göre uzun süre korna basan ve üzerine yürüyen öğretmene sinirlenen kurye, tartışmaya başladığı öğretmene yumruk attı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönerken çevredeki öğretmenler ile kuryeler olaya müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tarafları ayırırken, kurye gözaltına alındı.

O esnada öğretmen ve polis ekipleri okul önünde oluşan kalabalığı dağıtmaya çalışırken, kendisinin okul müdürü olduğunu iddia eden bir şahıs ise okul önündeki öğrencileri dağıtmak yerine görüntü almaya çalışan basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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