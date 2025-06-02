Lise Öğrencisi Bulduğu Altınları Sahibine Teslim Etti

Lise Öğrencisi Bulduğu Altınları Sahibine Teslim Etti
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Osmaniye'de lise son sınıf öğrencisi Kadir Koca, yolda bulduğu 40 bin TL değerindeki altınları sahibine teslim etti. Altınlar, yapılan çalışmalar sonucunda Ali Toz'a ulaştırıldı.

Osmaniye'de yaşayan lise son sınıf öğrencisi Kadir Koca yolda bulduğu yaklaşık 40 bin TL değerindeki altını sahibine teslim etti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde İrfanlı Mahallesinde bir dershaneden çıkan lise son sınıf öğrencisi Kadir Koca yol kenarından kese içerisinde piyasa değeri 40 bin TL olan 6 adet çeyrek altın buldu. Koca, bulduğu altınları Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası altınların sahibi Ali Toz'a ulaştı. Emniyete gelen Toz, altınları bulan Koca'dan teslim aldı.

Altınları kurban almak için biriktirdiğini söyleyen Ali Toz, altınları bulan Kadir Koca'ya teşekkür etti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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