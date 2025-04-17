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Lise Öğrencilerine Askeri Fabrika Ziyareti ve Savunma Sanayi Eğitimi

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Afyonkarahisar 8'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, liselerden gelen öğrenciler savunma sanayiine dair bilgi aldı. ASFAT'ın faaliyetleri ve kariyer fırsatları hakkında bilgilendirilen öğrenciler, fabrikanın dönüşüm süreci ve projeleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Lise öğrencilerine askeri fabrika ve çalışma sistemi anlatıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar 8'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, farklı liselerden savunma sanayiine ilgi duyan öğrenciler ağırlandı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), Türkiye'nin savunma sanayiindeki güçlü mirasını ve modern başarılarını genç kuşaklarla buluşturmaya devam ediyor. "Öncülerinin İzinde, Hayallerinin Peşinde" sloganıyla yola çıkan Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları kapsamında bu kez Afyonkarahisar'daki öğrencilerle önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte, öğrencilere hem askeri fabrikanın işleyişi hem de ASFAT'ın faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Fabrika Müdürü Mühendis Albay Tayfun Emirzeoğlu, fabrikanın kuruluşundan bu yana geçirdiği dönüşüm sürecini ve gerçekleştirdiği projeleri öğrencilerle paylaştı. Üretim süreçlerinden modernizasyon faaliyetlerine kadar birçok alanda bilgi veren Emirzeoğlu, 8'inci Ana Bakım Fabrikası'nın yerli ve milli savunma sanayiine sunduğu katkılara dikkat çekti.

Etkinlikte ayrıca ASFAT Yetenek Yöneticisi Taha Mehmet Uğurlu, ASFAT'ın kuruluş amacını, faaliyet alanlarını ve gençlere sunduğu kariyer fırsatlarını anlattı. Uğurlu, ASFAT'ın sadece bir üretici değil, aynı zamanda genç yetenekleri keşfeden ve onları yönlendiren bir vizyon kuruluşu olduğunu ifade etti.

Savunma sanayisinin kalbinin attığı tesislerden biri olan 8'inci Ana Bakım Fabrikası'nda gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, gençlerin sektöre olan ilgisini artırırken, geleceğin mühendislerine ve teknisyenlerine ilham vermeyi başardı.

Fabrikayı gezen öğrenciler, duyduğu memnuniyeti ifade ederek savunma sanayiye bu geziden sonra ayrı ilgi duyduklarını dile getirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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