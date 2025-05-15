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Lise Öğrencilerinden Huzurevi Sakinlerine Ziyaret

Lise Öğrencilerinden Huzurevi Sakinlerine Ziyaret
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Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, huzurevi sakinleriyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Yaşlılar, gençlerle keyifli anlar paylaşarak deneyimlerini aktardı.

Bursa'da lise öğrencileri huzurevi sakinlerini ziyaret ettiler.

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf Halkla İlişkiler Alanı öğrencileri, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bursa Yıldırım bölgesinde yer alan bir huzurevi sakinleri ile okul öğrencilerini buluşturan proje, yaşlıların sosyal yaşama adaptasyonunu desteklemeyi ve nesiller arası iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

6 Mayıs 2025 Çarşamba günü okul kütüphanesinde gerçekleşen etkinlikte, huzurevi sakinleri ile öğrenciler keyifli ve duygusal anlar paylaştı. Proje çerçevesinde yaşlılar, öğrencilerle birlikte sohbet ederek deneyimlerini aktardı, geleneksel oyunlar oynadı ve müzik eşliğinde nostaljik şarkılar söyledi. Etkinlik boyunca hem öğrenciler hem de huzurevi sakinleri, birbirlerinden öğrenmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Amacımız, yaşlılarımızın yalnızlığını gidermek ve topluma kazandırmak"

Projenin koordinatörlüğünü üstlenen Halkla İlişkiler Alan Öğretmeni Gülcan Altaş, "Bu projeyle yaşlılarımızın yalnızlık hissini azaltmayı, onları sosyal hayatın içine çekmeyi ve öğrencilerimize empati, saygı gibi değerleri aşılamayı hedefledik. Etkinliğimizde kuşaklar arası bağların ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük" dedi.

Huzurevi sakinlerinden 78 yaşındaki Havva Teyze ise, "Gençlerle vakit geçirmek bana hayat enerjisi verdi. Onların heyecanı, bizi de motive etti. Okul ortamını özlemiştim, bu proje sayesinde kendimi yeniden değerli hissettim" sözleriyle duygularını ifade etti.

Sürdürülebilir işbirlikleri hedefleniyor

Okul Müdürü Ömer Yılmaz, projenin kalıcı olması için huzurevi ile iş birliğini sürdüreceklerini belirterek, "Öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık kazanması için bu tarz projeleri önemsiyoruz. İlerleyen dönemlerde farklı etkinliklerle bu buluşmaları devam ettirmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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