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Lise Öğrencileri Jandarmayı Yakından Tanıma Fırsatı Buldu

Lise Öğrencileri Jandarmayı Yakından Tanıma Fırsatı Buldu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte lise öğrencileri jandarmayı tanıma fırsatı buldu ve merak ettikleri sorulara yanıt aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte lise öğrencileri jandarmayı yakından tanıdı, merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının (JSGA) tanıtımı çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler, Efeler ilçesi Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Yapılan etkinlikte öğrencilere JSGA tanıtımı yapıldı. Okul bahçesinde kurulan Aydın İl Jandarma Komutanlığı tanıtım stantları öğretmen ve öğrenciler tarafından ziyaret edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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