Lise Öğrencileri Jandarmayı Yakından Tanıma Fırsatı Buldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte lise öğrencileri jandarmayı yakından tanıdı, merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının (JSGA) tanıtımı çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler, Efeler ilçesi Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Yapılan etkinlikte öğrencilere JSGA tanıtımı yapıldı. Okul bahçesinde kurulan Aydın İl Jandarma Komutanlığı tanıtım stantları öğretmen ve öğrenciler tarafından ziyaret edildi. - AYDIN