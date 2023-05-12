Lise öğrencileri hayata geçirilen proje ile okullarının kağıt ihtiyacını karşılıyor Batman'da, Sason Anadolu Lisesi öğrencileri atıl durumda olan kağıtları geri dönüşüme kazandırarak okulun kağıt ihtiyacını karşılıyor.

Lise öğrencileri hayata geçirilen proje ile okullarının kağıt ihtiyacını karşılıyor

BATMAN - Batman'da, Sason Anadolu Lisesi öğrencileri atıl durumda olan kağıtları geri dönüşüme kazandırarak okulun kağıt ihtiyacını karşılıyor.

Sason Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, görsel sanatlar resim atölyesinde görsel sanatlar öğretmeni eşliğinde daha önce kullandıkları kağıtları geri dönüşüme kazandırarak kağıt üretiyor Öğrencilerden Rana Güzel, proje sayesinde eski kağıtları istedikleri renkleri ekleyerek tekrardan kullanabildiklerini belirterek, "Eski kullanılan kağıtları farklı renklerde tekrarda kullanıma sunduğumuzdan hem birçok ağaç kesiminin de önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

"Bu proje sayesinde ormanlarımızı koruyacağız"

Atık durumda olan kağıtları dönüştürerek ormanların korunmasına katkı sunmayı hedeflediklerini ifade eden öğrencilerden Sıla Böğüş ise, sıfır atık projesi ile kağıtları toplayıp hamur haline getirdiklerini kaydetti. Atık kağıtlara istedikleri rengi ekleyerek tekrardan kağıt haline getirdiklerini, kağıt almaya gerek kalmadığını dile getiren getiren Böğüş, "Okulumuzu kağıt masrafından kurtardık. Bu projeyle birlikte azda olsa ağaçların kesilmesini önleyerek ormanlarımızı da korumuş olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Sınıflardan topladıkları atık kağıtları dönüştürdüklerini söyleyen öğrencilerden Emir Şahin'de, proje sayesinde kağıtların çöpe gitmediğini, geri dönüşüme kazandırıldığı ifadelerinde bulundu.