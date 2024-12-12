Üye Girişi
Haberler
Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu 3 ay boyunca askıya aldı

Suriye'de anayasa ve parlamento askıya alındı

 İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

Konu Suriye! İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

 Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu

Lise öğrencileri engellilere yönelik ön yargıları yıkmak için empati parkuru oluşturdu

Lise öğrencileri engellilere yönelik ön yargıları yıkmak için empati parkuru oluşturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de iki lise öğrencisi, görme engellilere yönelik ön yargıları yıkmak için empati parkuru oluşturdu.

Kayseri'de iki lise öğrencisi, görme engellilere yönelik ön yargıları yıkmak için empati parkuru oluşturdu. Öğrencilerin gözleri kapalı şekilde parkurda yürüyerek engellilerle empati kurmaları sağlanıyor.

Kocasinan ilçesindeki Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Nimet Muğaloğlu ve Rana Yıldırım, engellilere yönelik ön yargıları yıkmak amacıyla ibir proje geliştirdi. Proje çerçevesinde okullarının bahçesinde parkur oluşturan öğrenciler, arkadaşlarını gözlerini kaparak parkurda yürütüyor ve görme engelli vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları görmelerini sağlıyor. Projeleri hakkında bilgi veren Nimet Muğaloğlu, "Engellilerle ilgili bir proje hazırladık. Daha çok duyarlılığı artırmak için yaptık. Toplumda duyarlılığın olmadığını düşünüyoruz ve engellilere karşı bir ön yargı var. Projemizi de bunu yıkmak için yaptık" dedi.

Rana Yıldırım da, "Projemizle ilgili kendi okulumuzda seminerler verdik. Arkadaşlarımızın empati yapmaları için parkur yaptık ve gözlerini kapatarak sopalar ile yürümelerini sağladık. Zihinsel engellilerin okuluna da gidip onlarla beraber boyama yaptık. İşitme engelliler okuluna gidip onlarla beraber empati kurmak için etkinlikler düzenleyeceğiz. İnsanlarda engellilere karşı çok büyük bir ön yargı var. Biz de onların empati kurmalarını sağlamak istiyoruz. Özellikle genç yaşta olanlarda hiç empati yok ve ön yargı var. O ön yargıyı kırmak için bu projeyi yaptık. Biz çalıştıkça insanların da engellilere karşı bakış açısı değişiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Beklenen açıklama geldi
img

Gelecek maçta kabusu yaşayacak
img

Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu

Son Dakika Haberleri

Başakşehir-Heidenheim maçı ne zaman? Başakşehir Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mehmet Yalçınkaya'nın kızı kim? MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? ATV CANLI YAYIN İZLE || 12 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Güngören'de bina neden çöktü? Az önce deprem mi oldu? 12 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar? Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın ne kadar kazandığını açıkladı! ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu? ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef'te 11 Aralık eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.