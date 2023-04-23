Lise öğrencileri değerlerini yaşatıyor

Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri değerlerini yaşatmak adına bir kulüp kurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki protokol ile oluşturulan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi çerçevesinde Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri okulda 'Değerler Kulübü' oluşturdu. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol konu ile ilgili, "Amacı değerlerimiz doğrultusunda iyilikler ve etkinlikler yapmak olan Değerler Kulübü'ndeki öğrencilerimiz, manevi havasıyla gönüllere ferahlık veren, tutulan oruçlarla nimetlerin değerini anladığımız, yardımlaşmanın ve kardeşliğin önemini daha fazla hissettiğimiz Ramazan ayının hissiyatına uygun olarak, yaşadıkları apartmanlardaki komşularına ikramlarda bulundular. Ramazan ayının paylaşım, kaynaşma ve komşuluk ilişkileri üzerindeki etkisine dikkat çekmeye çalışan gençler büyüklerinden takdir topladılar. Öğrencilerimize ve onları bu kadar güzel eğiten velilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK