Limontepeli çocuklara 23 Nisan hediyesi

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Limontepe'ye yeni bir park kazandırdı. Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun adının ölümsüzleştiği parkın açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hizmete alınan ve bölgenin yeşil alan ihtiyacına yanıt verecek parkta, iklim krizine dirençli susuz yetişen bitkiler ve meyve ağaçları da yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentte üretilen refahı adil bölüştürme ilkesi çerçevesinde hizmet yönünden geri kalmış mahallelerin ihtiyaçları Acil Çözüm Ekipleri tarafından karşılanmaya devam ediyor. Limontepe Bahriye Üçok Mahallesi sakinlerinin park ve yeşil alan talebi üzerine yapılan Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu Meyve Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hizmete alındı. Açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptığı ve bölgenin yeşil alan ihtiyacına yanıt verecek parkta, iklim krizine dirençli susuz yetişen bitkiler ve meyve ağaçları da yer alıyor.

Başkan Soyer şehidin ailesiyle sohbet etti

Parkı gezen Başkan Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, parka ismini veren şehidin ailesi ile bir süre sohbet etti. Abdullah Efiloğlu, oğlunun adının böyle bir parkta yaşatıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Efiloğlu, "Bizleri çok onurlandırdınız. Verdiğiniz emekler ve hizmetler için teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Soyer de şehidin ailesinin bir ihtiyacının olup olmadığını sordu.

Muhtardan özel plaket

Bahriye Üçok Mahallesi Muhtarı Ramazan Özcan ise parkı mahalleye kazandıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e üzerinde "Beklersen sadece sana gelir. Eğer gidersen istediğini alırsın" yazılı bir plaketle teşekkür etti. Tunç Soyer daha sonra parkın açılışını çocuklarla yaptı ve çocuklara kitap armağan etti.

Mahallede şenlik

Parkın açılışında illüzyon gösterisi, DJ performansı, ritim dans topluluğu gösterisi, tiyatro, halk oyunları gösterisi gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Parkın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun annesi Mukaddes, babası Abdullah ile kardeşi Muhammet Efiloğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Nilay Kökkılınç, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, Bahriye Üçok Mahallesi Muhtarı Ramazan Özcan çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldı.

Sanat Durağı da var

Park içerisinde kurulan Sanat Durağı'nda kültür sanat etkinlikleri de verilecek. Burada çocuklara ücretsiz olarak piyano, bağlama, gitar, kabak kemane dersleri verilecek. Kitap atölyesi ve masal atölyesi gibi buluşmalar da olacak. Ayrıca müzik dinletileri ile mahalle sakinlerinin güzel vakit geçirmesi sağlanacak.

Çocuklar için oyun grupları

Mahalledeki ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, mahallenin demografik yapısının çıkarılması, parkın isminin belirlenmesi gibi birçok konuda Acil Çözüm Ekipleri saha çalışmaları yürüttü. Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi, belediye şirketlerinden İZBETON parkın içindeki yol ve kaldırım işlerini yaparak bankların yerleşimini tamamladı, parktaki kültürel etkinliklerin ve atölyelerin yapılacağı yapıyı onardı. Ayrıca parka bir basketbol sahası ve çocuklar için oyun grubu da eklendi. Mahallede yapılan anket sonucunda parka 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu isminin verilmesi kararlaştırılmıştı.

Meyve ağaçları dikiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinden İzDoğa ise parkta mahallelinin meyvelerini toplayabileceği fidanların dikimine başladı. Parkta dut, zeytin, badem, incir, erik, ayva, dağ çileği, asma, biberiye, pırnal meşesi, Anadolu palamut meşesi, zakkum, mor salkım, leylak ve sandal gibi türler toprakla buluşturuluyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel