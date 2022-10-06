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Liderlerin Gençlik Atölyesi Projesi'ne ödül

Yerel Haberler

Liderlerin Gençlik Atölyesi Projesi'ne ödül

AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler başkanlığı tarafından düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde Gebze Belediyesi'nin "Liderlerin Gençlik Atölyesi Projesi" ödüle layık görüldü.

Ak Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler başkanlığı tarafından düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde Gebze Belediyesi'nin "Liderlerin Gençlik Atölyesi Projesi" ödüle layık görüldü.

Gebze Belediyesi, AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde yerini aldı. Tam Bana Göre Gençlik Festivali'ne katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Liderlerin Gençlik Atölyesi Projesi" ile kazanılan ödülü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin elinden aldı. Gebze standını ziyaret eden gençler ve öğrencilerle sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ziyaretçilere Gebze'yi ve gençlik projelerini tanıtan çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Büyükgöz, "Festivalde projemizle ödüle layık görüldük. Ödülümüzü takdim eden AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'ye Gebzeli genç kardeşlerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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