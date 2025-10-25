Lider Çocuk Tarım Kampı'nda Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Lider Çocuk Tarım Kampı sonunda yapılan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 'Kooperatifçilik' temasıyla Nurettin Karaman İlkokulu 4.'ncü sınıflarla yürüttüğümüz Lider Çocuk Tarım Kampı sonunda yaptığımız Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini verdik. Geleceğimizin teminatı olan bütün öğrencilerimize başarılarla dolu sağlıklı, güzel günler dileriz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR