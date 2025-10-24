Haberler

Libya Ulusal Ordusu personeline Komando Eğitimi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Libya Ulusal Ordusu personelinin Dağ Komando Okulu'nda devam eden eğitimine ilişkin bilgi verdi. Eğitim 8 Eylül'de başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Libya Ulusal Ordusu personelinin Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 8 Eylül'de başlayan eğitiminin devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Libya Ulusal Ordusu personeli, 8 Eylül'de başlayan Komando Temel Eğitimi kapsamında Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerine devam ediyor" denildi. Bakanlık, eğitimden görüntülerin yer aldığı bir video da paylaştı. - ANKARA

