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Libya'dan Türkiye ve Suriye'ye 2 yardım uçağı

Yerel Haberler

Libya'dan Türkiye ve Suriye'ye 2 yardım uçağı

Libya, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye 2 yardım uçağı gönderdi.

Libya, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye 2 yardım uçağı gönderdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım yağıyor. Libya hükümeti, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 2 yardım uçağı gönderdi. Libyalı yardım yetkilisi Gibril Shtewi, "Bu malzemeleri temin ederek geçtiğimiz günlerde ilk Libya uçağını gönderdik. Hava köprüsü üzerinden uçuşlar düzenleyerek çeşitli prosedürleri hayata geçirdik. Şu an 70'ten fazla tıbbi, kurtarma ve ilk yardım personeli gönderdik" dedi.

Türkiye'deki deprem bölgesinde bulunan Libyalı 55 kişilik arama-kurtarma ekibi ve özel eğitimli 4 köpek yaklaşık 27 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı. - TRABLUS

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Türkiye Suriye Libya Yerel Haberler

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