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LGS birincileri Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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LGS birincileri Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Aysima Beyza Taştan ve Kadriye Beyza Temurayak'ı makamında kabul etti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) çerçevesinde yapılan sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Aysima Beyza Taştan ve Kadriye Beyza Temurayak'ı makamında kabul etti.

Müdürlük makamında gerçekleşen ziyarette, Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Aysima Zeynep Taştan ve Besni ilçesinde özel bir okul öğrencisi Kadriye Beyza Temurayak'a ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, öğrencilerin ailesi ve okul müdürleri eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, LGS sonuçlarına göre Türkiye'de 48 ilin birinci çıkardığını ve toplam 193 birinci olduğunu söyledi.

Müdür Aşcı, "Öğrencilerimiz Aysima Beyza Taştan ve Kadriye Beyza Temurayak'ın aldıkları 500 tam puanla birinci olan 193 öğrenci içinde yer aldı. 2022 LGS'de 500 tam puan alarak üstün başarı gösteren sevgili öğrencilerimiz Aysima Zeynep Taştan ve Kadriye Beyza Temurayak'ı kutlarım. Bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında da başarılarının devamını diliyorum. Öğrencimizi yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı Adıyaman Türkiye LGS Yerel Haberler

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