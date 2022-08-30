Leyleklerin Silivri semalarındaki görsel şöleni Yerel Haberler Leyleklerin yaz mevsiminin sonlarına doğru sıcak bölgelere göçü başladı. Leyleklerin yaz mevsiminin sonlarına doğru sıcak bölgelere göçü başladı. Büyük göç, Silivri semalarında görsel şölene dönüştü. Silivri Selimpaşa Hamitbey mevkiinde gökyüzünde adeta dans eden leylekler izleyenleri kendine hayran bıraktı. Sıcak bölgelere göç eden leylek sürüsünü fark eden vatandaşlar büyük göçü kayıt altına aldı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Selimpaşa Yerel Haberler

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