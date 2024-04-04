Leylekler Elazığ'a döndü

Baharlar birlikte binlerce kilometre uzaklıktan Elazığ'daki yuvalarına dönen leylekler kuluçkaya yattı.

Baharın müjdecisi olan leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte Elazığ'a dönmeye başladı. Yaklaşık 30 yıla yakın merkeze bağlı Yolüstü köyündeki direklerine yuva yapan leylekler, bu sene de yuvalarına geldi. Bazı leylekler çalı çırpı toplayarak yıkılan yuvalarını yeniden oluşturdu. Hazırlıklarını yapan leylekler yumurtlayarak kuluçkaya yattı. Kuluçkaya yatan leylekler ve yumurtaları dron ile görüntülendi.

Leyleklerin gelişi ile birlikte yaşadıkları mutluluğu dile getiren köy sakinlerinden Şaban Ayar, "Leyleklerin gelişi ile artık baharı müjdelediğini anlıyoruz. Ayrıca geldikleri buraya güzellik katıyorlar. Köyümüzün belli kısımlarında yuva yapmışlar. Ayrıca, leylekler bize zarar veren hayvanlardan ve haşerelerden koruyor" dedi. - ELAZIĞ