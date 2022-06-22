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Lastiğe sıkışan kediyi ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Lastiğe sıkışan kediyi ekipler kurtardı

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde bir otomobilin lastiğini sokulan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde bir otomobilin lastiğini sokulan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. Bir otomobilin lastiğine yavru kedi sıkıştı. Araç sahibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Ekipler kedinin tedavisi için veteriner hekime götürdü. İtfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu ise vatandaşlardan büyük takdir topladı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Gazipaşa İtfaiye kedi Yerel Haberler

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