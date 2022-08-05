Lara Birlik Halk Plajı'nda Oturma Alanları Yenileniyor - Haberler

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Lara Birlik Halk Plajı'nda Oturma Alanları Yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Lara Birlik Halk Plajı’nda zamanla deforme olan bankları yeniledi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Lara Birlik Halk Plajı'nda zamanla deforme olan bankları yeniledi.

Antalyalıların deniz ve piknik imkanını aynı anda yaşadığı Lara Birlik Halk Plajı'nın daha konforlu hizmet verebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenileme ve bakım çalışması yapıldı. Lara Birlik Halk Plajı mesire alanında bulunan ve çeşitli sebepler ile deforme olan banklar yenilendi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın atölyesinde yenilenen bank ve piknik masaları yerlerine monte edilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

ANKA / Yerel

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