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Lapseki'de Marketlerde Fiyat ve Etiket Denetimi Yapıldı

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Belediye zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket, zincir marketlerde olağan fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Belediye zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket, zincir marketlerde olağan fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

Lapseki Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek adına gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün çeşidinde fiyat ve etiket kontrolü yapıldı.

Ekipler tarafından denetimler belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Lapseki Zabıta Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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