Lapseki Belediyesi deprem bölgesi için seferber oldu

Lapseki Belediyesi tarafından depremzedeler için hazırlanan 10'uncu yardım aracı deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Lapseki Belediyesi'nin deprem bölgesinde afetzedelere gönderilmek üzere başlattığı yardım kampanyası devam ediyor. Vatandaşlar Lapseki Belediyesi hizmet binasına getirdikleri yardım malzemelerini yetkililere teslim ediyor. Yardım kampanyası çerçevesinde hazırlanan yardım malzemesi dolu 10'uncu yardım aracı Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Belediye Meclis üyeleri tarafından dualarla deprem bölgesine gönderilmek üzere uğurlandı.

Lapseki Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklama da, "Belediyemiz tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında vatandaşlarımızın desteği ile 10. aracımızı dualarla uğurladık. Yardım kampanyamız devam ediyor. El Feneri, Jeneratör, Tüp, Elektrikli Isıtıcı, Katalitik Soba, Battaniye, Çocuk Bezi, Çocuk Maması, Powerbank, (Bay-Bayan-Çocuk) Mont, Kaban, Ayakkabı, Bay - Bayan Kişisel Hijyen malzemeleri ihtiyacı vardır. Yardımlarınızı Lapseki Belediyesi Yeni Hizmet Binamıza teslim edebilirsiniz" denildi. - ÇANAKKALE