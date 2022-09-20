Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'ne yağmur suyu hattı Yerel Haberler Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde yağmur suyu hattı çalışması başlattı. Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde yağmur suyu hattı çalışması başlattı. Son üç yılda yaptığı altyapı yatırımlarıyla Kütahya'da muhtemel sel ve yaşanabilecek felaketlerin önüne geçen Kütahya Belediyesi, şehrin farklı noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çiniliçeşme Sokak'ta yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirdi. 150 metrelik hattın tamamında 300'lük korge boru kullanıldı. Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin, altyapı yatırımlarına planlanan program dahilinde devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kütahya Belediyesi Kütahya su Yerel Haberler

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