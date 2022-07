Lahmacunu 10 TL Yapan İşletme Sahibi: "10 Lira Yaptığımız Halde Parası Yetmeyen Vatandaşlar Oluyor"

MUSTAFA USTA

Sinoplu restoran sahibi Oktay Çilingir, lahmacunun fiyatını 10 TL'ye düşürmelerine rağmen alamayan vatandaşların olduğunu belirtti. Restoranın işletme müdürü Necmi Yeni de "1 lahmacun bir insanı normalde doyurmaz. Restorana gelip 1 lahmacun yiyen bile var. İçecek bile alamayan var" dedi.

Sinop'ta hizmet veren bir restoran lahmacunun adet fiyatını 10 TL'ye düşürdü. Restoran sahibi Oktay Çilingir, şöyle konuştu:

"Bizim Sinop'un Erfelek ilçesinde hayvan çiftliğimiz var. Sütümüzü, yoğurdumuzu, tereyağımızı, sebzemizi kendimiz temin ediyoruz ve o yüzden maliyetleri altta tutup halkımıza lahmacunu 10 liraya yedirmeye çalışıyoruz. Şu anda değişim yapmayacağız, bir süre daha fiyat 10 liradan devam edecek. Lahmacun 10 lira olduğu halde parası yetmeyen vatandaşlar oluyor. Alamayan oluyor. Bütçeleri zayıf olan vatandaşlar oluyor. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz tabi ki. Lahmacuna çok talep var. Bazen yetiştiremiyoruz. Fırın dolu oluyor. Sabah 08.00'den akşam 24.00'a kadar çalışıyoruz. Diğer restoranlarda 20-25 liradan satılan lahmacunla bizim sattığımız 10 liralık lahmacunun boyutları aynı. Artan fiyatlara rağmen bizde lahmacun 10 lira."

"İÇECEK BİLE ALAMAYAN VAR"

Restoranın işletme müdürü Necmi Yeni ise şunları söyledi:

"Şu anda gerçekten zorlanıyoruz. Her gün maliyetler artıyor. Aldığımız ürünleri alamıyoruz. Her hafta uygun ve kaliteli malları bulmak için pazarları geziyoruz. Tamam kendi kasap dükkanımız ve besi çiftliğimiz var. Et konusunda avantajlıyız ama sadece etle bitmiyor ki bu iş. Bunun sebzesi var, eleman maliyetleri var. İş yeri kirası, elektriği, suyu bunların hepsi artı maliyet. Biz burayı ocak ayında devir aldığımızda maliyetler iyiydi. Ama ocak ayından sonra asgari ücretin artması ve maliyetlerin artmasıyla birlikte yüzde yüzlük bir katlama oldu. 19 tane personelimiz var. Bunların hepsinin SGK'sı ödeniyor. Maaşları ödeniyor. Günde 50-60 kişi kapıya gelip 'lahmacun ne kadar' diye soruyor. Onlara açıklamasını yapıyorum. İnsanların alım gücü olmadığını anladığımızda buyurun size lahmacun ikram edelim diyoruz. İnsanlar kendini belli ediyor. Belli etmemek mümkün değil. Onlara en azından fındık lahmacun dediğimiz lahmacunun daha küçüğü olandan ikram ediyoruz. Onlara lahmacunu tattırmış oluyoruz. Lahmacun 10 lira olduğu halde alamayan vatandaşlarımız var. 1 lahmacun bir insanı normalde doyurmaz. Restorana gelip 1 lahmacun yiyen bile var. İçecek bile alamayan var. Biz ona gerçi mezelerimizi ikram ediyoruz."

