KYK yurtları depremzedelere yuva oldu

KYK yurtları deprem bölgelerinde evlerini kaybedenlere yuva oldu, Sivas'ta KYK yurtlarında misafir edilen yaklaşık 10 bin depremzedenin tüm ihtiyaçları bu yurtlarda karşılanıyor.

KYK yurtları deprem bölgelerinde evlerini kaybedenlere yuva oldu, Sivas'ta KYK yurtlarında misafir edilen yaklaşık 10 bin depremzedenin tüm ihtiyaçları bu yurtlarda karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde evlerini kaybeden yaklaşık 10 bin depremzede, Sivas Binali Yıldırım Kız Yurdu Yerleşkesi ve Kadı Burhanettin Yurdu'nda misafir ediliyor. Oyun parkları, sağlık hizmetleri, kütüphane, YKS kursları gibi aktivitelerle depremzedelerin yaraları sarılıyor.

"10 binin üzerinde depremzedemiz mevcut"

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, yurtlarda 10 binin üzerinde depremzedenin mevcut olduğunu belirterek, "Depremin olduğu ilk günden itibaren hızlı bir şekilde koordine olarak depremin ikinci gününden itibaren depremzedelerimizi barınma alanlarımıza almaya başladık. Sivas'ta 3-4 tane grup oluşturuldu. Bende Ulaş Kaymakam'ı olarak barınma grup başkanıyım. Grubumuzda neredeyse Sivas'taki kamu kurum ve kuruluşlarında olmayan yok diyebiliriz. Tüm kamu kurum ve kuruluşları burada hizmet vermeye devam ediyor. Depremzedelere ikinci gününden itibaren gençlik spor bakanlığının yurtlarına almaya başladık. Onun dışında oteller, pansiyonlar, konuk evleri ve kamu kurumlarının misafirhanelerine alımlarımızı gerçekleştirdik. Şuan merkez ve ilçelerle birlikte tam kapasite olarak hizmet vermekteyiz. Sadece Kredi Yurtlar Kurumlarına bağlı olan yurtlarda. Tüm kamu kurumları ile birlikte koordinasyon halinde bu merkezde adeta bir ilçe kurduk diyebiliriz" dedi.

"Enerjimizi depremzede kardeşlerimizin dualarından alıyoruz"

Baş, enerjilerini depremzedelerin dualarından aldıklarını belirterek, "10 binin üzerinde bir kapasitemiz var. Öncelikli olarak barınmalarını sağladık, ardından sabah öğle ve akşam olmak üzere beslenme olmak üzere 3 öğün sıcak yemek veriyoruz. Akabinde üniversiteye hazırlanan öğrenciler için kurslar açtık. Okul hayatına devam eden öğrencilerimiz içinde yurtlarda kayıtlarını alarak nakil işlemlerini tamamladık. Yerleşkemiz içerisine anaokulu, 4-6 yaş sübyan mektebi ve kreşlerimizin açılımını tamamladık. Dün eğitim öğretim hayatının başlamasıyla birlikte hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 500 personelle 24 saat esasıyla hizmet vermekteyiz. Genel itibariyle iyi durumdayız. Enerjimizi depremzede kardeşlerimizin dualarından alıyoruz "diye konuştu. - SİVAS