KYK yurdunda kalan depremzede kadınların günü kutlandı

Eskişehir Doğan Aslan Bey Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü (KYK) Yurdunda kalan depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü ve gönüllü gençler tarafından çiçek dağıtıldı.

Eskişehir Doğan Aslan Bey Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü (KYK) Yurdunda kalan depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü ve gönüllü gençler tarafından çiçek dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından evi yıkılan veya ağır hasar alan birçok vatandaş farklı illere giderek kendilerine tahsis edilen yerlerde konaklamaya başladı. Eskişehir'e gelen ve Doğan Aslan Bey KYK Yurdu'nda kalan yaklaşık bin 650 depremzedenin ihtiyaçlarının karşılanması ve kendilerini iyi hissetmesi için yoğun çaba gösteriliyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyon ile depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman ve gönüllü gençler tarafından kapı kapı dolaşılarak depremzede kadınlara çiçek dağıtıldı ve günleri tebrik edildi. Zor günlerin ardından özel günlerinde hatırlanan kadın depremzedeler mutluluklarını ve memnuniyetlerini dile getirdi.

"O kadar yaşadığımız şeyden sonra güzel oldu"

Depremin ardından Eskişehir'e gelerek Doğan Aslan Bey KYK Yurdu'nda kalan Saadet Akyürek, kutlanan kadınlar gününün kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Allah razı olsun, sağ olsunlar düşünmüşler. O kadar yaşadığımız şeyden sonra güzel oldu. Mutlu olduk" dedi.

"Çok memnun olduk, çok mutlu olduk"

Özel günlerinin kutlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren depremzede Hülya Özar ise "Çok şükür iyiyiz. Çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Depremin etkileri geçmiş gibi mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Onların yanında olduğumuz için çok mutlular"

Depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Gençlik Merkezi Gönüllüsü Bengisu Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Biz çocuklar için, gençler için, kadınlar için, aslında hepsi için buradayız. Çocuklarla ve gençlerle oyunlar oynuyoruz. Herkesin psikolojisinin bir noktadan sonra normale dönmesi gerekiyor. Onlar için buradayız. Kadınlar günü için çiçek dağıtıyoruz. Akşam da konferansımız olacak. Onların yanında olduğumuz için çok mutlular. Kendilerine olan sevgimizi de saygımızı da hissediyorlar." - ESKİŞEHİR