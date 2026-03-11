Bilecik'te KYK öğrencileri camiyi temizledi, ihtiyaç sahiplerine kumanya ulaştırdı

Bilecik'te Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu (KYK) öğrencileri, camiyi temizledi, ihtiyaç sahiplerine kumanya ulaştırdı.

Bilecik'te Ertuğrulgazi KYK Yurdu öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferinde örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Manevi Danışmanlar Beytullah Elbey ve Veysel Topçu'nun organizasyonunda bir araya gelen öğrenciler, Ramazan öncesinde Osmanlı Camii'nde temizlik çalışması gerçekleştirerek camiyi ibadete hazırladı. Gönüllü olarak yapılan temizlik çalışması, cami cemaatinin de takdirini topladı. Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak isteyen öğrenciler, hazırladıkları Ramazan kumanyalarını da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Kumanya paketlerini kendi elleriyle teslim eden öğrenciler, dayanışma ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birini ortaya koydu.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir aydır. Gençlerimizin camilerimizi temizleyerek ibadete hazırlaması ve ihtiyaç sahibi ailelere kumanya ulaştırması bizleri son derece memnun etti. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı