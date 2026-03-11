Haberler

Bilecik'te KYK öğrencileri camiyi temizledi, ihtiyaç sahiplerine kumanya ulaştırdı

Bilecik'te KYK öğrencileri camiyi temizledi, ihtiyaç sahiplerine kumanya ulaştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Ertuğrulgazi KYK Yurdu öğrencileri, Ramazan öncesinde Osmanlı Camii'nde temizlik çalışması yaparak camiyi ibadete hazırladı ve ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıttı.

Bilecik'te Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu (KYK) öğrencileri, camiyi temizledi, ihtiyaç sahiplerine kumanya ulaştırdı.

Bilecik'te Ertuğrulgazi KYK Yurdu öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferinde örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Manevi Danışmanlar Beytullah Elbey ve Veysel Topçu'nun organizasyonunda bir araya gelen öğrenciler, Ramazan öncesinde Osmanlı Camii'nde temizlik çalışması gerçekleştirerek camiyi ibadete hazırladı. Gönüllü olarak yapılan temizlik çalışması, cami cemaatinin de takdirini topladı. Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak isteyen öğrenciler, hazırladıkları Ramazan kumanyalarını da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Kumanya paketlerini kendi elleriyle teslim eden öğrenciler, dayanışma ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birini ortaya koydu.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir aydır. Gençlerimizin camilerimizi temizleyerek ibadete hazırlaması ve ihtiyaç sahibi ailelere kumanya ulaştırması bizleri son derece memnun etti. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, İngilizlere kabus olmaya devam ediyor

Haberi okuyanlar "O kadar oldu mu?" demeden edemiyor
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Tarihi zafere gölge düşüren detay! Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı

Geceye damga vuran görüntü
İddialar doğru mu? Törene Mücteba Hamaney'in maketi getirildi

Soru işaretlerini büyüten hareket
Galatasaray, İngilizlere kabus olmaya devam ediyor

Haberi okuyanlar "O kadar oldu mu?" demeden edemiyor
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler