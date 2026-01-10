CHP Trabzon Gençlik Kolları Başkanı Kurtoğlu'dan "Kyk Bursu" Tepkisi: Bu Ülkenin Evlatlarına Reva Gördüğünüz Rakam Günlük 133 Lira Mı?

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Trabzon Gençlik Kolları Başkanı Kaan Kurtoğlu, 2026 yılı için açıklanan 4 bin TL'lik KYK bursuna tepki göstererek, günlük 133 TL'ye denk tutarın üniversite öğrencilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı. Kurtoğlu, "Kendi evlatlarına bir kahve içmeye giderken vermeyecekleri parayı milletin evladına reva gören bakanlara, yetkililere sesleniyoruz: Gençleri sürüklemek istediğiniz hayatı apaçık görüyoruz: Siz öğrencileri sistematik bir biçimde yoksullaştırılmakta, işçileştirilmekte, geleceksizliğe mahkum etmek istemektesiniz. Bu sıkıntının adını açıkça koyalım: Bu AKP'nin kara düzenidir" dedi.

CHP Gençlik Kolları, 2026 yılı için KYK bursunun 4 bin TL olarak açıklanmasına basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Kahramanmaraş Caddesi'nde yapılan açıklamaya CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Oğulcan Çavuşoğlu ve partililer katıldı. Basın açıklamasını okuyan CHP Trabzon Gençlik Kolları Başkanı Kaan Kurtoğlu, şunları ifade etti:

"Geçen yıl 100 lira olan günlük KYK bursunun, bu yıl günlük 133 lira olacağını açıklandı. Bu artış artış değil, sadakadır. Bu ülkenin evlatlarına reva gördüğünüz rakam günlük 133 lira mı? Bu rakama karar veren yetkililere, bakanlara tane tane anlatalım: Türkiye asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği bir ülkedir. Türkiye'de asgari ücret açıklandığı gün açlık sınırının altında kalmış, sefalet ücretidir. Peki böyle bir ülkede KYK bursuna ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri kimdir? Asgari ücretlilerin, garibanların, emeğiyle alın teriyle hayatta kalma mücadelesi verenlerin çocukları değil midir? Asgari ücretliler, emekçiler açlık sınırının altında bir ücretle hayatta kalma mücadelesi verirken çocuklarının üniversite masraflarını karşılayabilirler mi?

"KYK bursu, üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak zorunda"

KYK bursu, cep harçlığı değildir! KYK bursu, üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır! KYK bursu, üniversiteye adım atan gençlerin masraflarını karşılamak zorundadır! Günlük 133 TL ile ne alabilir bir öğrenci? Kendi evlatlarına bir kahve içmeye giderken vermeyecekleri parayı milletin evladına reva gören bakanlara, yetkililere sesleniyoruz: Gençleri sürüklemek istediğiniz hayatı apaçık görüyoruz: Siz öğrencileri sistematik bir biçimde yoksullaştırılmakta, işçileştirilmekte, geleceksizliğe mahkum etmek istemektesiniz.

"Gençleri hapsetmek istedikleri geleceksizliğe sessiz kalamayız"

Bu sıkıntının adını açıkça koyalım: Bu AKP'nin kara düzenidir. Bakan çocuğuna ayrı, milletin evladına ayrı işleyen bir düzendir bu. Bu kara düzene katlanmak zorunda değiliz. Gençleri hapsetmek istedikleri geleceksizliğe sessiz kalamayız. Gelin, bu kara düzene karşı omuz omuza, birlikte mücadele edelim. Kötülüğü yenelim. Adil ve özgür bir geleceği birlikte var edelim. Yaratmak istediğiniz umutsuz karanlığın karşısında, umudun ateşini büyüten Cumhuriyet Halk Partisi ve onun gençlik örgütü var."