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KYGM'li kızlar Erzurum'dan mutlu gitti

KYGM'li kızlar Erzurum'dan mutlu gitti
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Bu yıl 9. düzenlenen 'Tematik Kış Kampı' için Anadolu'nun zirvesine gelen ve bir hafta dolu dolu günler geçiren üniversiteli öğrenciler, havası soğuk insanı sıcak kentten mutlu ayrıldı.

Bu yıl 9. düzenlenen 'Tematik Kış Kampı' için Anadolu'nun zirvesine gelen ve bir hafta dolu dolu günler geçiren üniversiteli öğrenciler, havası soğuk insanı sıcak kentten mutlu ayrıldı.

Dadaşlar diyarında kayak ve buz sporlarını öğrenen KYGM'li kızlar tarih ve kültür yerlerini gezerken, cağ kebap ve kadayıf dolması tatmayı da ihmal etmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü ( KYGM) tarafından düzenlenen 9. Tematik Kış Kampına katılan Üniversiteli Kız Öğrenciler, Erzurum'dan oldukça mutlu ve iyi duygularla ayrıldı.

GSB Yurtlarında kalan kız öğrenciler, Dadaşlar diyarında dolu dolu bir hafta yaşadı. Anadolu'nun Zirvesi'nde gezmedik yer görmedik mekan bırakmayan 140'a yakın kız öğrenci, Erzurum'dan iyi duygularla mutlu ayrıldı. Palandöken Kayak Merkezi'nde Kış Turizminin kalbinin attığı pistleri yerinde gören ve gondol keyfi ve kayak yapan Üniversiteli kızlar, şehrin tarihi ve turistik yerlerini de gezip tanıma şansı buldu. Erzurum'un leziz yemeklerini, cağ kebabını ve kadayıf dolmasını tadan misafirler, Dadaşlar diyarında dolu dolu bir kamp geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kayak ve Buz Sporlarını Öğrendiler

KYGM 9. Tematik Kış Kampı'na katılan öğrenciler, GSİM'nin tecrübeli antrenörleri nezaretinde kayak, buz pateni ve curling öğrenme şansı yakaladı. Erzurum'un yöresel oyunlarını ve kana gecesini canlandırma şansı bulan öğrenciler Gençlik Merkezlerinin Müzik ekiplerinin Erzurum Türkülerine de eşlik ettiler.

Erdoğan Bak ve Er'e Teşekkür Ettiler

KYGM'li öğrenciler, öncelikle Erzurum'da Tematik Kış kampının düzenlenmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve KYGM Genel Müdürü Recep Ali Er'e teşekkür ettiler. Öğrenciler, "Bizlere Dadaşlar Şehri'ni tanıma olanağı tanıyan öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız ve emeği geçen tüm büyüklerime şükranlarımı sunar, ellerinden öperim. Bu şehirden ayrılırken gökyüzü bile bir başka parlayan Erzurum'a tekrar gelebilmenin hayalini taşıyoruz" diye konuştular.

Çakmur: Yine Bekleriz

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün Tematik Kış Kampı'nın başarıyla tamamlanmasından duyduğunu memnuniyeti Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bildirmesinin sevincini yaşadıklarını ifade eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "İlimizde bir hafta boyuncu diğer illerden gelen kız öğrencilerimizi çok iyi ağırladık. Kendilerine beş yıldızlı otel konforu sunduk. Kayak ve kış sporlarını öğrettik. Kadim şehir Erzurum'u kendilerine tanıttık. Dadaş unvanının taşıdığı tüm karakteristik özelliklerden kızlarımıza bahsettik. Onların mutlu olması ve şehrimizden mutlu ayrılması bizleri gururlandırmıştır. Kendilerini tekrar ilimizde görmek ümidiyle ilimiz hakkındaki görüş ve düşünceleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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