Kuzusu hastanede bile peşini bırakmadı
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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği'ne muayeneye giden Aynur Hanım'ın kuzusu, hastanede bile peşini bırakmadı.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği'ne muayeneye giden Aynur Hanım'ın kuzusu, hastanede bile peşini bırakmadı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sahibinin hastanede bile peşini bırakmayan ve biberonla beslenen kuzuya dair bir video paylaştı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Burası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği. Kuzusu, onu biberonla besleyen Aynur hanımın peşini muayeneye gelirken bile bırakmamış." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel