Kuzuların Anneleriyle Buluşması Havadan Görüntülendi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yüzlerce kuzunun anneleriyle buluşması havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun Araç ilçesi Sarpun köyünde koyunların kuzuları ile buluşması, güzel görüntüler oluşturdu. Sarcılar Mahallesi'nde doğum yapan koyunların, ahırlarda tutulan kuzularıyla buluşması havadan görüntülendi. Çitin kaldırılmasının ardından koşmaya başlayan kuzuların annelerini bulma çabası, kameraya yansıdı. Anneleri ile buluşan kuzular, hemen süt emmeye başladı. O anlar havadan görüntülendi. Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "Araç ilçemize bağlı Sarpun köyü Sarcılar Mahallesi'nde, yürekleri ısıtan bir ana tanıklık ettik. Küçük kuzular, anneleriyle yeniden buluştu Doğanın en samimi, en içten sahnelerinden biriydi bu. Kokusundan tanıyan, sesinden bilen canların kavuşması, şefkatin, sadakatin ve merhametin en saf haliydi. Her canlının annesiyle olan bağı, yaşamın dengesine olan inancımızın da bir yansımasıdır. Bu özel an, sadece bir buluşma değil; aynı zamanda doğaya, emeğe ve yaşama duyduğumuz saygının da bir göstergesiydi. Bu güzel anları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü bir kuzunun annesine kavuşmasındaki sevinç, hepimize umut verir" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU