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Kuzuların annelerine kavuşma anı dron ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kuzuların annelerine kavuşma anı dron ile görüntülendi

Başkent'te süt kuzularının anneleri ile buluşma anı havadan dron ile görüntülendi.

BALA, ANKARA (İHA) - Başkent'te süt kuzularının anneleri ile buluşma anı havadan dron ile görüntülendi.

Bala ilçesine bağlı Kesikköprü köyünde hayvancılıkla uğraşan Kaya ailesi, baharın habercisi kuzuların doğması ile birlikte sabahın erken saatlerinde kuzuları anneleriyle buluşturuyor. Kızılırmak'ın kenarında bulunan evlerinde 7 gün 24 saat hayvanlarla ilgilenen aile, kuzuların anneleriyle buluşması sırasında duygu dolu anlar yaşıyor. Sabah bulundukları ahırın kapıları açılmadan anneleri ile buluşacağını hisseden kuzular heyecanlarını meleyerek dile getiriyor. Kapıların açılmasının ardından saniyeler içerisinde kokularından birbirlerini bulan anne ve kuzuların kavuşma anı iç ısıtan görüntüler ortaya çıkarıyor. Kuzuların anneleri ile buluşma anı havadan dron ile de görüntülendi. - ANKARA

Kuzuların annelerine kavuşma anı dron ile görüntülendi

Kuzuların annelerine kavuşma anı dron ile görüntülendi

Kuzuların annelerine kavuşma anı dron ile görüntülendi

Kuzuların annelerine kavuşma anı dron ile görüntülendi

Kuzuların annelerine kavuşma anı dron ile görüntülendi

Kuzuların annelerine kavuşma anı dron ile görüntülendi

Kuzuların annelerine kavuşma anı dron ile görüntülendi

Kuzuların annelerine kavuşma anı dron ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kesikköprü, Bala, Yerel, Haberler

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