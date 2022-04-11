KUZKA'nın Kadın Kooperatifleri Teknik Destek Programı'na proje başvuruları başladı

KASTAMONU (İHA) - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, kadın kooperatifleri ve üst birliklerine yönelik ilan ettiği 2022 yılı Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı çerçevesinde proje kabulüne başladı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) 2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı ve Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı Yönetim Planı doğrultusunda kadın kooperatiflerine ve kadın kooperatifi üst birliklerine yönelik ilan ettiği 2022 yılı Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı'na (KKKG_TD) proje başvuruları başladı.

Program çerçevesinde KUZKA, TR82 Bölgesi'ndeki kadın kooperatiflerinin ve kadın kooperatifi üst birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim ve danışmanlık desteği sağlayacak. Potansiyel başvuru sahiplerini proje hazırlamaya çağıran KUZKA, 2022 Yılı Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı çerçevesinde başvuru rehberinde belirtilen konularda Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta uygulanacak olan projelere toplamda 250 bin lira destek sağlayacak.

Eğitim ve danışmanlık desteği sağlanacak

KUKA tarafından sunulacak destek programı çerçevesinde Kadın Kooperatifleri ve Kadın Kooperatifi Üst Birlikleri, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlarda eğitim ve danışmanlık gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere yönelik teknik destek başvurusunda bulunabilecekler.

İlk dönem başvuruları 30 Nisan'da sona erecek

KUZKA tarafından 8 Nisan tarihinde ilan edilen programa, Haziran ayın sonuna kadar proje başvuruları kabul edilecek. İki dönem şeklinde kurgulanan programa, Mart-Nisan döneminde 30 Nisan saat 18.00'e kadar, Mayıs-Haziran döneminde ise 30 Haziran saat 18.00'e kadar proje başvurusu yapılabilecek. KUZKA'ya proje başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden ilk dönem için (Mart - Nisan) en geç 30 Nisan 2022, Cumartesi saat 18.00'e kadar tamamlamaları gerekiyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel