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KUZeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Yoğun İlgi

KUZeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Yoğun İlgi
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KUDAKAF'25 kariyer fuarında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Aile Yılı' temasını işleyen stantlarıyla dikkat çekti. Engelli bireyler ve çocukların eserleri sergilendi. İl Müdürü Aykut, sosyal hizmetlerin önemine vurgu yaptı.

KUDAKAF'25 Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'na Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü damga vurdu. Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen fuarda, "Aile Yılı" kapsamında açılan üç stant vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Stantlarda engelli bireyler ve çocukların hazırladığı el emeği sanat eserleri ve el sanatları sergilendi. Ziyaretçiler, eserlerin taşıdığı anlamı takdirle karşılarken, aile yılı temasının işlenişi fuar atmosferine derinlik kattı. Özellikle aile yılı standında vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirerek, etkinliğe manevi bir bağla katıldı.

Fuarda, sosyal hizmetler alanında çalışmanın kariyer boyutuna da dikkat çekildi. Toplumun dezavantajlı kesimlerine hizmet veren bir kurumda çalışmanın yalnızca bir meslek değil; aynı zamanda topluma katkı sağlayan, anlam yüklü bir kariyer yolu olduğunun altı çizildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aile Yılı çerçevesinde açtığımız bu stantlarla hem bireylerin yeteneklerini ortaya koymalarını sağladık, hem de sosyal hizmetlerin ne denli hayati bir alan olduğunu gösterdik. Gençlerimizin bu alana yönelmesini ve kariyer planlamalarında toplum odaklı mesleklere de yer vermesini önemsiyoruz."

Aykut ayrıca emeği geçen tüm personele ve etkinliği ziyaret eden vatandaşlara teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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