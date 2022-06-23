Kuzey Yıldızı Yenimahalle Evi hizmete açıldı - Haberler

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Kuzey Yıldızı Yenimahalle Evi hizmete açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kuzey Yıldızı Yenimahalle Evi hizmete açıldı

Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların davet, mevlit, asker uğurlaması, sünnet gibi önemli anlarına ev sahipliği yapacak Kuzey Yıldızı Yenimahalle Evi'ni hizmete açtı.

Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların davet, mevlit, asker uğurlaması, sünnet gibi önemli anlarına ev sahipliği yapacak Kuzey Yıldızı Yenimahalle Evi'ni hizmete açtı.

Barıştepe, Çiğdemtepe ve Pamuklar mahallelerine hizmet verecek Yenimahalle Evi'ni hizmete açan Yenimahalle Belediyesi, 4'üncü tesisi ilçenin uzak mahallerinden Kuzey Yıldızı'na konumlandırdı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra muhtarlar ve mahalleliler katıldı. Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarından Pırılay Pekpak ve Evren Çelik, sevilen şarkıları ve türküleri açılışa özel düzenlenen konserde ilçe sakinleri için seslendirdi.

Kuzey Yıldızı Mahallesi'nin alt yapıdan üst yapıya kadar yapılan yatırımlarla Yenimahalle'nin yıldızı konumuna geldiğini belirten Belediye Başkanı Yaşar, "Yenimahalle sadece Ankara'da değil tüm Türkiye'de en gelişmiş ilçeler araştırmasında 980 ilçenin arasında 5'inci sıraya yerleşmiş durumdadır. Göreve geldiğimiz 2009 yılından bugüne ilçemize yaptığımız yatırımlar ve çalışmalar sonrasında Yenimahalle artık adından söz ettiren bir ilçe haline geldi. Sizin kaynaklarınızı size hizmet olarak kullanıyoruz. Göreve geldiğim günlerde Kuzey Yıldızı Mahallesini evlerin büyük çoğunluğunun boş olduğu, kaldırımların olmadığı, belediye adına herhangi bir yapının olmadığı bir yer olarak hatırlıyorum. Ancak bugün muhtarlık binası, pazar yeri, sağlık ocağı, parklar, kaldırımlar gibi eksik olan birçok hizmeti mahallemize getirdik ve Kuzey Yıldızı artık Yenimahalle'nin yıldızı oldu. Kimseyi ayırt etmeden ve ötekileştirmeden herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle'yi oluşturmak için yola çıktık ve bunu hep birlikte başardık" dedi.

Bu tesisin bölgede önemli bir eksikliğin giderilmesinde büyük rol oynayacağını dile getiren Yaşar, "Kuzey Yıldızı sakinleri, Yenimahalle Evi'nde taziyeleri kabul edip yemek verebilecek, mevlit okutabilecek, nişan, kına, asker uğurlaması, sünnet gibi organizasyonlar yapabilecek. Hanımlarımız YENİMEK kurslarında kendini geliştirme, hobi ve meslek edinme fırsatını bulacak. Yenimahalle Evi mahalle sakinlerinin sosyalleşmesinde, hemşerilik ve komşuluk bilincinin gelişmesinde büyük katkı sağlayacak" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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