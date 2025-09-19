Kuzey Kore-Rusya Askeri İş Birliği Raporu: Eşitsizlik Ortaya Çıktı

Almanya merkezli sivil toplum örgütü Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı'nın Güney Kore ofisince hazırlanan raporda, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaklaşık 9,8 milyar dolar değerinde silah, mühimmat ve asker sağladığı, karşılığında ise çoğu gıda ve petrol yardımından oluşan 1,2 milyar dolarlık destek aldığı belirtildi.

Almanya merkezli bir sivil toplum örgütü olan Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı'nın Güney Kore ofisi tarafından hazırlanan rapor, Kuzey Kore'nin Rusya ile yaptığı askeri iş birliğinden yeterince fayda elde edemediğini ortaya koydu. İki ülke arasındaki ilişkide "eşitsizlik" olduğu belirtilen rapora göre Kuzey Kore, Rusya'ya 2023'ten bu yana kendi yıllık ekonomik üretiminin üçte birinden fazlasına denk gelen yaklaşık 9,8 milyar dolar değerinde silah, mühimmat ve asker sağladı. Buna rağmen Rusya'nın Kuzey Kore'ye en fazla 1,2 milyar dolar tutarında yardımda bulunduğu aktarılan raporda, bunun büyük oranda gıda ve petrol yardımı ile "az sayıda" hava savunma sistemi, sinyal karıştırıcı ve bazı savaş uçaklarından oluştuğu belirtildi.

"Kuzey Kore ekonomisi, Rusya ile iş birliğine rağmen kötü durumda"

Rusya'nın Kuzey Kore'nin teknolojik modernizasyonunda doğrudan rol oynadığına dair "hiçbir kanıt bulunmadığı" vurgulanan raporda, Pyongyang'ın ekonomisinin Moskova ile yaptığı iş birliğine rağmen "kötü durumda olduğu" ifade edildi. Raporda ayrıca Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkilerin Ukrayna savaşı sonrasında kalıcı hale gelebileceği aktarıldı.

Kuzey Kore ve Rusya askeri iş birliğini güçlendirmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yılın haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Putin, anlaşmayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Rusya bugün imzalanan anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik iş birliğini göz ardı etmemektedir" ifadelerini kullanmıştı.

İki ülke anlaşma sonrasında karşılıklı iş birliğini geliştirirken, Kuzey Kore Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa destek olmak amacıyla Rusya'ya en az 13 bin asker göndermişti. Rusya'nın ise bunun karşılığında Kuzey Kore'nin savunma sanayisine teknoloji desteği sağlayacağı iddia edilmişti. - SEUL