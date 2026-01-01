Kuzey Kore yeni yıla görkemli bir kutlama etkinliği ile girdi

Kuzey Kore, yeni yıla başkent Pyongyang'daki May Day Stadyumu'nda düzenlenen görkemli bir kutlama etkinliği ile girdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un halka 2026 yılında birlik olma çağrısı yaparak, "Yeni yılda da halk merkezli yönetim biçimi ile ülkemizin onuruna ve haklarına sadakatle bağlı kalarak halkın beklentilerine cevap vereceğim" dedi.

Dünyanın en dışa kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore, yeni yıla başkent Pyongyang'daki May Day Stadyumu'nda düzenlenen görkemli bir kutlama etkinliği ile girdi. Kuzey Kore yönetiminden bugün yapılan açıklamaya göre; farklı sanat performanslarının sergilendiği etkinliğe ülke lideri Kim Jong-Un ve ailesinin yanı sıra, üst düzey devlet görevlileri ve halk katıldı. Burada yaptığı konuşmada, 2025'te ülkeyi güç ve saygınlık açısından daha ileri bir seviyeye taşıdıklarını savunan Kim, "Geride kalan yılı büyük başarılarla taçlandırmış olmanın gururunu yaşayan kahraman ordumuzun generallerine, subaylarına ve askerlerine tebriklerimi iletiyor; uzak diyarlarda vatan özlemiyle yeni yıla giren denizaşırı görev birliklerimizin mensuplarına da selamlarımı gönderiyorum" dedi. Kuzey Kore halkına 2026 yılında iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin politikaları çerçevesinde birlik olma çağrısı yapan Kim, "Yeni yılda da halk merkezli yönetim biçimi ile ülkemizin onuruna ve haklarına sadakatle bağlı kalarak halkın beklentilerine cevap vereceğim" ifadelerini kullandı. - PYONGYANG