Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına gelen balistik füze denemelerini hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore'nin yeni bir silah denemesi daha gerçekleştirdiği bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yerel saatle 20.51'de balistik füze olduğu düşünülen yeni bir füze ateşlediği kaydedildi. Japonya hükümeti elde edilen bilgileri analiz etmek ve muhtemel hasarları doğrulamak üzere başbakanlık bünyesinde bir kriz masası kurarken, son fırlatılan füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiği açıklandı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang'ın füze denemesini doğrulayarak, istihbarat ve analiz çalışmalarının ABD ordusu ile işbirliği içinde sürdüğünü duyurdu.

Dikkat çeken zamanlama

Pyongyang'ın son adımının ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ile görüştükten sonra Kuzey ve Güney Kore'yi

ayıran askerden arındırılmış bölgeyi (DMZ) ziyaret etmesinin hemen ardından gelmesi "ABD-Güney Kore-Japonya ittifakına gözdağı" olarak yorumlandı.

Kuzey Kore son olarak dün Japon Denizi istikametine doğru iki yeni kısa menzilli balistik füze fırlatmış, füzeler Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düşmüştü. Son gelişme ile birlikte Pyongyang'ın bu sene başından beri gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 21'e ulaşmış oldu. - TOKYO