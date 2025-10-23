Haberler

Kuzey Kore'den Hipersonik Füze Testi Açıklaması

Güncelleme:
Kuzey Kore, yeni ve son teknoloji bir silah sisteminin test edildiğini duyurdu. Fırlatılan 2 hipersonik füzenin hedefi başarıyla vurduğu belirtilirken, testin savaş caydırıcılığını artırma amacını taşıdığı ifade edildi.

Kuzey Kore yönetimi, "yeni ve son teknoloji bir silah sisteminin" test edildiğini duyurarak, bu kapsamda fırlatılan 2 hipersonik füzenin hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.

Kuzey Kore, dün gerçekleştirilen füze denemesini doğruladı. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, Kuzey Kore Füze İdaresi'nin "son model ve önemli bir silah sistemini" test ettiği bildirildi. Bu kapsamda başkent Pyongyang'dan fırlatılan 2 hipersonik füzenin Kuzey Hamgyong eyaletindeki Orang bölgesinde bulunan hedefi başarıyla vurduğu aktarıldı. Gerçekleştirilen silah testinin, "stratejik caydırıcılığı artırmayı amaçlayan savunma programının bir parçası olduğu" ifade edildi.

"Amacımız savaş caydırıcılığını artırmak"

Testi denetleyen Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong, yeni silah sistemini "stratejik bir değer" olarak niteleyerek, "Faaliyetlerimiz, savaş caydırıcılığını artırmayı ve savunma yeteneklerimizi güçlendirmeyi amaçlamaktadır" açıklamasında bulundu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un son silah testine katılmaması dikkat çekti. Pyongyang yönetimi fırlatılan hipersonik füzelerin türüne dair detaylı açıklama yapmadı.

Güney Kore'deki askeri kaynaklar ise "Hwasongpho-11-Da-4.5" isimli taktik balistik füzenin kullanılmış olabileceği yorumunda bulundu.

Kuzey Kore'nin birden fazla balistik füze fırlattığı açıklanmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin saat 08.10'da Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirilmişti. Füze denemesi, Güney Kore ve Japonya'daki hükümet değişikliklerinin ardından ilk olarak kayıtlara geçmişti. Güney Kore'nin 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi öncesinde yapılan deneme, Güney Kore, Japonya ve ABD ittifakına gözdağı olarak yorumlanmıştı. - PYONGYANG

