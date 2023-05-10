Kuzey Irak'a çalışmaya giden Ordulu işçilerden 15 gündür haber alınamıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinden 2 ay önce Kuzey Irak'a çalışmaya giden 2 kuzenden 15 gündür haber alınamıyor. Aileler, evlatlarının hayatlarından endişe ettiklerini belirtti.

Çamaş ilçesine bağlı Sakargeriş Mahallesi nüfusuna kayıtlı 35 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Emrah Yeniköy ile kuzeni 32 yaşındaki Fatih Yeniköy, yaklaşık 2 ay önce Kuzey Irak'a çalışmaya gitti. İddiaya göre, ücrette anlaşamayan işçilerin pasaportlarına, çalıştıkları şirket tarafından el konuldu. Kendi imkanlarıyla Türkiye'ye dönmek isteyen kuzenler, kaldıkları yerden kaçtı. 2 işçiden 27 Nisan 2023 tarihinden itibaren haber alınamıyor.

İşçilerden haber alamayan aileleri, durumu yetkililere bildirdi. İyi bir haber bekleyen işçilerin aileleri, bir an önce çocuklarının bulunmasını istedi.

"Hayatının tehlikede olduğunu söyledi, telefonlarına ulaşamıyoruz, oğluma kavuşmak istiyorum"

Çocuğunun sesini canlı şekilde duymak istediğini söyleyen ve son konuşmalarında hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyen Fatih Yeniköy'ün annesi Emriye Yeniköy, "Kuzey Irak'a çalışmaya gitti. 'Kendini çok yorma ben sana buradan fazla fazla para göndereceğim' dedi ve sonrasında birkaç gün sonra gelen telefonla adeta şok oldum. 'Anne bize para gönder, burada sıkıntılı durumdayız' dedi ve sonrasında biz de para göndermek için kendisine ulaşmaya çalıştık. Telefonlarına ulaşamıyoruz, 'hayatımız tehlikede, sıkıntılı bir yer burası' dedi son konuşmasında ve daha da ulaşamadım. Oradan ulaşacağımız kimse de yok. Devletimizden çocuklarımızı bize sağ salim bulmasını istiyorum. Oğluma bir an önce kavuşmak istiyorum" dedi.

"Çocukları, ağlayarak babalarının yollarını gözlüyor"

2 çocuk babası Emrah Yeniköy'ün annesi Nesime Yeniköy de endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü belirterek, "Ailesi olarak perişan durumdayız. Eşi ve çocukları da çok mağdur. Torunlarım her gün babalarını soruyorlar. Ağlayarak babalarının yollarını gözlüyorlar. Devletimizden isteğimiz çocuklarımızı sağ salim bulmalarıdır. 15 gündür endişeli bekleyişimiz sürüyor. Geceleri uyku bile uyuyamıyoruz ve korku içinde bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Endişeli ve korkulu bekleyişimiz sürüyor"

"Çocuklarımızla en son görüştüğümüzde onları bir odada beklettiklerini, yabancı kişileri tanımadıklarını söylediler" diyen Emrah Yeniköy'ün babası Fikret Yeniköy, "Söylediklerini göre yakalanmışlar. Sonra oradan kendi imkanları ile kaçtıklarını belirttiler. Bir taksiciye ulaşıp bölgeden uzaklaşmaya çalışsalar da yine yakalanmışlar. O zamandan sonra da maalesef daha da ulaşamıyoruz. Herkese ulaşmaya çalışsak da gayretlerimizde başarılı olamadık. Torunlarım her gün babalarını soruyor. Devletimizden ricamız, çocuklarımızı bulmalarıdır. Endişeli ve korkulu bekleyişimiz sürerken tek isteğimiz budur" ifadelerine yer verdi.

"Hayatlarından şüpheliyiz"

Ağabeyinin bulunması için Dışişleri Bakanlığını arayarak bilgi verdiğini söyleyen Emrah Yeniköy'ün kardeşi İbrahim Yeniköy ise, "Bakanlığımızı aradım ve durumu anlattım. Bize bir süre sonra döndüler. Sonrasında ulaştıklarını, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu söylediler. Bizlerden o haberi alınca tekrar abimleri aradık fakat yine ulaşamadık. 15 gündür de halen ulaşamadık. Hayatlarından şüpheliyiz ve endişeliyiz. Devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu. - ORDU